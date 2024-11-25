КНДР може отримати від РФ технології для ракет і підводних човнів – адмірал США

В обмін на участь військових з Північної Кореї у війні проти України Москва могла погодитися передати Пхеньяну технології для виробництва ракет і підводних човнів. Про це під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі заявив командувач Тихоокеанського флоту США адмірал Самуель Папаро.

"Я очікую, що Росія надасть Північній Кореї технології виробництва ракет і підводних човнів" , - сказав Папаро.

Він також висловив припущення, що Росія може "віддячити" чутливими технологіями Китаю за його мовчазну підтримку вторгнення в Україну:

"Я очікую, що Росія надасть Китаю технології підводних човнів, потенційно здатні позбавити США домінування під водою".﻿

Папаро зауважив, що це створює “небезпечну атмосферу й посилює складності”.

Нагадаємо, начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич заявив, що військові з Північної Кореї, дислоковані в Курській області Росії, вже брали участь у боях проти ЗСУ.