КНДР может получить от РФ технологии для ракет и подводных лодок – адмирал США

В обмен на участие военных из Северной Кореи в войне против Украины Москва могла согласиться передать Пхеньяну технологии для производства ракет и подлодок. Об этом во время Международного форума безопасности в Галифаксе заявил командующий Тихоокеанского флота США адмирал Самуэль Папаро.

"Я ожидаю, что Россия предоставит Северной Корее технологии производства ракет и подводных лодок" , - сказал Папаро.

Он также предположил, что Россия может "отблагодарить" чувствительные технологии Китая за его молчаливую поддержку вторжения в Украину:

"Я ожидаю, что Россия предоставит Китаю технологии подлодок, потенциально способные лишить США доминирования под водой".

Папаро отметил, что это создает "опасную атмосферу и усугубляет сложности".

Напомним, начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил, что военные из Северной Кореи, дислоцированные в Курской области России, уже участвовали в боях против ВСУ.