У кожній бригаді мають створити підрозділ рекрутингу – доручення Сирського

Кожному командиру бригади Збройних сил доручили створити штатний підрозділ рекрутингу﻿. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, пише Максим Петрук, Ділова столиця.

Як зазначається, таке доручення дав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців" , — кажуть у відомстві.

Генштаб нагадує, що 1 жовтня було внесено зміни до постанови уряду від 16 травня 2024 року №560: це дозволило командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування.

До цього в ЗСУ працювали центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони.