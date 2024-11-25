У кожній бригаді мають створити підрозділ рекрутингу – доручення Сирського
Кожному командиру бригади Збройних сил доручили створити штатний підрозділ рекрутингу. Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ, пише Максим Петрук, Ділова столиця.
Як зазначається, таке доручення дав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців", — кажуть у відомстві.
Генштаб нагадує, що 1 жовтня було внесено зміни до постанови уряду від 16 травня 2024 року №560: це дозволило командирам призивати добровольців безпосередньо до військових частин без звернення до територіальних центрів комплектування.
До цього в ЗСУ працювали центри рекрутингу в Сухопутних військах, Військово-морських силах, Десантно-штурмових військах, Силах спеціальних операцій та територіальної оборони.