В каждой бригаде должны создать подразделение рекрутинга – поручение Сырского

Каждому командиру бригады Вооруженных сил поручили создать штатное подразделение рекрутинга﻿. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ, пишет Максим Петрук, Деловая столица.

Такое поручение дал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Определена задача сформировать штатные подразделения рекрутинга в боевых воинских частях. Это нововведение позволит командирам улучшить организацию и сопровождение мер вербовки добровольцев" , — говорят в ведомстве.

Генштаб напоминает, что 1 октября были внесены изменения в постановление правительства от 16 мая 2024 №560: это позволило командирам призывать добровольцев непосредственно в воинские части без обращения в территориальные центры комплектования.

До этого в ВСУ работали центры рекрутинга в Сухопутных войсках, Военно-морских силах, Десантно-штурмовых войсках, Силах специальных операций и территориальной обороны.