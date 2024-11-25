Споживання світла в Україні зростає через похолодання

Споживання електроенергії у понеділок, 25 листопада, зростає через зниження температури повітря; заходи обмеження споживання будуть застосовуватись з 14:00 до 20:00. Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Споживання зростає. Сьогодні, 25 листопада, станом на 6:00, його рівень був на 3,7% вищим, ніж у цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 22 листопада. Це пояснюється зниженням температури повітря у більшості регіонів України" , - йдеться у повідомленні.

Вчора, 24 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3% вищим, ніж у суботу, 23 листопада.

В "Укренерго" нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після десяти масованих атак росіян, у ній зберігається значний дефіцит потужності. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. Для збалансування енергосистеми – у період з 14:00 до 20:00 25 листопада в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень.

Зазначається, що через складні погодні умови – сильний дощ, сніг та вітер – на ранок були знеструмлені 67 населених пунктів у Чернігівській і Сумській областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, заживити знеструмлених абонентів обленерго планують до кінця доби.

Імпорт електроенергії відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 9 253 МВт-год., з максимальною потужністю в окремі години до 650 МВт.