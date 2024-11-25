Потребление света в Украине растет из-за похолодания

Потребление электроэнергии в понедельник, 25 ноября, растет из-за понижения температуры воздуха; меры ограничения потребления будут применяться с 14:00 до 20:00. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"Потребление растет. Сегодня, 25 ноября, по состоянию на 6:00 его уровень был на 3,7% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 22 ноября. Это объясняется снижением температуры воздуха в большинстве регионов Украины" , - говорится в сообщении.

Вчера 24 ноября суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3% выше, чем в субботу, 23 ноября.

В "Укрэнерго" напомнили, что украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после десяти массированных атак россиян, в нем сохраняется значительный дефицит мощности. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты. Для сбалансирования энергосистемы – в период с 14.00 до 20.00 25 ноября во всех регионах действуют графики почасовых отключений.

Отмечается, что из-за сложных погодных условий – сильный дождь, снег и ветер – к утру были обесточены 67 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, заживить обесточенных абонентов облэнерго планируют до конца суток.

Импорт электроэнергии будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 9253 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 650 МВт.