Очільник "Енергоатому" про Запорізьку АЕС: Це військова база, а не станція

Через дії росіян на Запорізькій АЕС посилюється деградація обладнання, а на самій електростанції – безлад.﻿ Про це заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, повідомляє Економічна правда.

"Станції практично немає. Там військова база, знаходяться військові, незрозумілий персонал" , – додає очільник НАЕК.

Петро Котін підкреслює, що необхідно якомога швидше відновити передачу даних про те, що відбувається на ЗАЕС – офіційному оператору "Енергоатому", регулятору та МАГАТЕ.

Він додав, що Запорізька АЕС за 40 років експлуатації Україною не мала жодного інциденту. Однак після захоплення ЗАЕС російськими окупантами – перетворилась на загрозу.

Нагадаємо, МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу Росії з території Запорізької АЕС та повернення станції під контроль української влади для забезпечення її безпеки.

На Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) проводили ремонт одного з шести реакторів після виявлення невеликого витоку води з імпульсної лінії — частини системи підтримки помпи охолодження реактора.