Глава "Энергоатома" о Запорожской АЭС: Это военная база, а не станция
Из-за действий россиян на Запорожской АЭС усиливается деградация оборудования, а на самой электростанции - беспорядок. Об этом заявил глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, сообщает Экономическая правда.
"Станции практически нет. Там военная база, находятся военные, непонятный персонал", - добавляет глава НАЭК.
Петр Котин подчеркивает, что необходимо как можно скорее восстановить передачу данных о том, что происходит на ЗАЭС - официальному оператору "Энергоатому", регулятору и МАГАТЭ.
Он добавил, что Запорожская АЭС за 40 лет эксплуатации Украиной не имела ни одного инцидента. Однако после захвата ЗАЭС российскими оккупантами - превратилась в угрозу.
Напомним, МАГАТЭ призывает к немедленному выводу военного и другого персонала России с территории Запорожской АЭС и возвращению станции под контроль украинской власти для обеспечения ее безопасности.
На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) проводили ремонт одного из шести реакторов после обнаружения небольшой утечки воды из импульсной линии - части системы поддержки помпы охлаждения реактора.