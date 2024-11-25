Зеленський призначив нового начальника Сумської МВА

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Кривошеєнка новим начальником Сумської міської військової адміністрації (МВА). ﻿Про це йдеться у розпорядженні президента України, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Призначити Кривошеєнка Сергія Володимировича начальником Сумської міської військової адміністрації Сумського району Сумської області" , - зазначається у розпорядженні.

Олексій Дрозденко, який обіймав посаду начальника з листопада 2023 року, був звільнений відповідно до нового розпорядження. Кривошеєнко з серпня 2024 року працював його заступником.

Сергій Кривошеєнко

Новий керівник родом із Донецька, має три вищі освіти - інженерну, юридичну та економічну. У січні 2022 року він завершив навчання в Запорізькому національному університеті.

Має досвід роботи на керівних посадах.