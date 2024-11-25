Зеленский назначил нового начальника Сумской МВА
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Кривошеенко новым начальником Сумской городской военной администрации (МВА). Об этом говорится в распоряжении президента Украины, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
"Назначить Кривошеенко Сергея Владимировича начальником Сумской городской военной администрации Сумского района Сумской области", - говорится в распоряжении.
Алексей Дрозденко, занимавший должность начальника с ноября 2023 года, был уволен в соответствии с новым распоряжением . Кривошеенко с августа 2024 года работал его заместителем.
Сергей Кривошеенко
Новый руководитель родом из Донецка, имеет три высших образования - инженерное, юридическое и экономическое. В январе 2022 года он завершил обучение в Запорожском национальном университете.
Имеет опыт работы на руководящих должностях.