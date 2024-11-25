Британська розвідка проаналізувала стан економік України та РФ під час війни

Розвідка Великої Британії опублікувала аналіз стану економік України та Росії на тлі війни. Про це йдеться в огляді, який публікує британське Міноборони в X (Twitter), повідомляє Європейська правда.

Як зазначили у британській розвідці, після значного скорочення на 29% у 2022 році та зростання на 5% у 2023 році, у 2024 році очікується реальне економічне зростання на рівні 3%.

В аналізі зауважили, що Міжнародний валютний фонд прогнозує середньорічну інфляцію на рівні 5,8% у 2024 році, що є нижчим за піковий показник близько 20% у 2022 році.

"Очікується, що у 2025 році витрати на оборону становитимуть близько 60% державних видатків України" , – акцентували у звіті.

Також британці зазначили, що російська економіка, ймовірно, зросте приблизно на 3,6% у 2024 році, що є продовженням тенденції зростання після першого економічного шоку, спричиненого початком повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

"Це зростання, найімовірніше, буде зумовлене державними витратами, зокрема, на військово-промисловий комплекс" , – зазначили у звіті.

Водночас, британська розвідка інформує, що очікується, що економічне зростання Росії сповільниться у 2025 році через інфляцію, дефіцит робочої сили та санкції.

Також, як зазначили у звіті, очікується, що у 2025 році російські оборонні витрати ще більше зростуть і становитимуть 32% від загальних бюджетних витрат, тоді як інші сфери бюджету, такі як соціальні витрати, зазнають скорочень.