Британская разведка проанализировала состояние экономик Украины и РФ во время войны

Разведка Великобритании опубликовала анализ состояния экономик Украины и России на фоне войны. Об этом говорится в обзоре, который публикует британское Минобороны в X (Twitter), сообщает Европейская правда.

Как отметили в британской разведке, после значительного сокращения на 29% в 2022 году и роста на 5% в 2023 году, в 2024 году ожидается реальный экономический рост на уровне 3%.

В анализе отметили, что Международный валютный фонд прогнозирует среднегодовую инфляцию на уровне 5,8% в 2024 году, что ниже пикового показателя около 20% в 2022 году.

"Ожидается, что в 2025 году расходы на оборону составят около 60% государственных расходов Украины" , – акцентировали в отчете.

Также британцы отметили, что российская экономика, вероятно, вырастет примерно на 3,6% в 2024 году, что является продолжением тенденции роста после первого экономического шока, вызванного началом полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

"Этот рост, скорее всего, будет обусловлен государственными расходами, в частности, на военно-промышленный комплекс" , – отметили в отчете.

В то же время британская разведка информирует, что ожидается, что экономический рост России замедлится в 2025 году из-за инфляции, дефицита рабочей силы и санкций.

Также, как отметили в отчете, ожидается, что в 2025 году российские оборонные расходы еще больше вырастут и составят 32% от общих бюджетных расходов, тогда как другие сферы бюджета, такие как социальные расходы, подвергнутся сокращениям.