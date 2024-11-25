Лондон запровадив найбільший пакет санкцій проти "тіньового флоту" РФ

Велика Британія наклала санкції на 30 суден із так званого «тіньового флоту» Росії, який займався транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів. Це наймасштабніший пакет санкцій такого роду, спрямований на обмеження здатності Кремля фінансувати війну в Україні.﻿ Про це йдеться у повідомленні уряду Британії, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Половина цих суден за останній рік перевезла нафту і продукти на суму понад 4,3 мільярда доларів.

Загальна кількість нафтових танкерів під санкціями Великої Британії досягла 73, що перевищує показники будь-якої іншої країни. Під санкції потрапили і страхові компанії, які обслуговують цей флот.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі наголосив на важливості подальшого тиску на Кремль. Він також зазначив, що доходи від продажу нафти є ключовим джерелом фінансування війни проти України.

На зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії Леммі закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію і підтримати Україну військовою та фінансовою допомогою. Він також порушив питання міграції, гуманітарної кризи в Газі та спільної роботи зі зміцнення оборони в рамках Глобальної програми бойової авіації.

Санкції проти Росії

У середині липня вперше під санкції потрапили судна російського "тіньового флоту" РФ. За даними британської влади, сприяють обходу західних обмежень на експорт нафти.

Також Британія ввела санкції проти російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також їхнього керівника Ігоря Кириллова. Ці заходи пов'язані зі звинуваченнями у використанні хімічної зброї на території України.