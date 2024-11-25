Долар чи євро: що краще купувати

Після падіння гривні у першій половині 2024 року на 10% до долара США на валютному ринку вже кілька місяців поспіль панує незвична стабільність. Котирування на міжбанківському валютному ринку "гуляють" від 41,00-41,10 до 41,50, а готівковий долар за період з липня місяця додав у ціні не більше 20 копійок.

Куди драматичніші розвиваються події навколо європейської валюти. Після того, як у вересні ціна євро у світі перевищила позначку 1,12 долара, ми спостерігаємо падіння євровалюти, що триває вісім тижнів поспіль. За цей час євро втратив у ціні близько 8%, встановивши минулої п'ятниці дворічний мінімум на рівні 1,0332.

У світі все частіше лунають прогнози про можливе повернення до «паритету» американського долара та євро, який уже спостерігався восени 2022 року. В Україні євро, яке у вересні купували по 46,40-46,50 грн, зараз продають на три гривні дешевше.

Основних причин зміцнення американського долара, які спричинили падіння євро, дві. Перша – загострення геополітичної напруженості, зокрема подій на Близькому Сході, де не вщухає війна Ізраїлю з терористичними угрупованнями «Хамас» та «Хезболла». Підживлювані іранським режимом, які виступають у ролі проксі Ірану, вони тривалий час нагнітали ситуацію навколо Ізраїлю, що вкрай негативно сприймалося світовими ринками.

Друга – перемога на президентських виборах Дональда Трампа, відомого своєю протекціоністською політикою та критикою Європи. Від прихильника політики «сильного долара» Трампа чекають на продовження тих же дій, які він робив під час своєї першої каденції у кріслі господаря Овального кабінету. Саме після перемоги Трампа на виборах долар отримав «друге дихання» і всього за пару тижнів суттєво зміцнився не лише щодо євро, а й до інших провідних європейських валют: англійського фунта та швейцарського франка. Економіка Європи уповільнюється; очікується, що Трамп відновить мито проти європейських товарів, а Європейський центробанк буде змушений активно знижувати облікову ставку.

У понеділок 25 листопада напруженість на світових ринках почала трохи спадати. Стало відомо, що Ізраїль попередньо схвалив угоду з «Хезболлою» про припинення вогню в Лівані, а в США активно обговорюють можливе призначення на посаду міністра фінансів замість Джанет Єллен досвідченого фінансиста, засновника хедж-фонду Key Square Group Скотта Бессента. Цими новинами євро скоригувався до долара до позначки 1,05.

Але чи означає це, що падіння євро досягло дна і має сенс почати купувати євро, а не долар? Зовсім ні. Процес зміцнення долара у світі ще не закінчено, а отже, не можна виключати можливість відновлення падіння євровалюти найближчими місяцями і навіть тижнями у напрямку 1,01-1,02 долара за євро. Якщо ж Трамп виконає свої погрози і справді запровадить обмежувальні мита проти європейських товарів, повернення до «паритету» долара та євро вже не буде малоймовірним.

Що краще купувати українцям

У ситуації, що склалася, очевидно, що краще зробити вибір на користь американського долара, ніж високоволатильного євро, вкладення в який у найближчій перспективі можуть стати збитковими.

Якщо йдеться про побудову так званих «кошиків» з різних валют для заощадження, то частка євро в ній на даний момент не повинна перевищувати 25-30%. І купувати євро краще, коли він впаде ще більше: в ідеалі в районі 1,01-1,02, додаючи у разі відновлення «паритету».