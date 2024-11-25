Доллар или евро: что лучше покупать

После падения гривны в первой половине 2024 года на 10% по отношению к доллару США на валютном рынке уже несколько месяцев подряд царит непривычная стабильность. Котировки на межбанковском валютном рынке «гуляют» от 41,00-41,10 до 41,50, а наличный доллар за период с июля месяца прибавил в цене не больше 20 копеек.

Куда более драматично развиваются события вокруг европейской валюты. После того, как в сентябре цена евро в мире превысила отметку 1,12 доллара, мы наблюдаем длящееся восемь недель подряд падение евровалюты. За это время евро потерял в цене около 8%, установив в прошлую пятницу двухлетний минимум на уровне 1,0332.

В мире все чаще раздаются прогнозы о возможном возврате к «паритету» американского доллара и евро, который уже наблюдался осенью 2022 года. В Украине евро, который в сентябре покупали по 46,40-46,50 грн, сейчас продают на три гривны дешевле.

Основных причин укрепления американского доллара, повлекших за собой падение евро, две. Первая – обострение геополитической напряженности, в частности, событий на Ближнем Востоке, где не утихает война Израиля с террористическими группировками «Хамас» и «Хезболла». Подпитываемые иранским режимом, выступающие в роли прокси Ирана, они долгое время нагнетали ситуацию вокруг Израиля, что крайне негативно воспринималось мировыми рынками.

Вторая – победа на президентских выборах Дональда Трампа, известного своей протекционистской политикой и критикой Европы. От приверженца политики «сильного доллара» Трампа ждут продолжения тех же действий, которые он предпринимал во время своей первой каденции в кресле хозяина Овального кабинета. Именно после победы Трампа на выборах доллар получил «второе дыхание» и всего за пару недель существенно укрепился не только по отношению к евро, но и другим ведущим европейским валютам: английскому фунту и швейцарскому франку. Экономика Европы замедляется; ожидается, что Трамп возобновит пошлины против европейских товаров, а Европейский центробанк будет вынужден активно снижать учетную ставку.

В понедельник 25 ноября напряженность на мировых рынках начала немного спадать. Стало известно, что Израиль предварительно одобрил соглашение с «Хезболлой» о прекращении огня в Ливане, а в США активно обговаривают возможное назначение на пост министра финансов вместо Джанет Йеллен опытного финансиста, основателя хедж-фонда Key Square Group Скотта Бессента. На этих новостях евро скорректировался к доллару до отметки 1,05.

Но означает ли это, что падение евро достигло дна, и имеет смысл начать покупать евро, а не доллар? Отнюдь нет. Процесс укрепления доллара в мире еще не окончен, а значит, нельзя исключать возможность возобновления падения евровалюты в ближайшие месяцы и даже недели в направлении 1,01-1,02 доллара за евро. Если же Трамп выполнит свои угрозы и действительно введет ограничительные пошлины против европейских товаров, возврат к «паритету» доллара и евро уже не будет выглядеть маловероятным.

Что лучше покупать украинцам

В сложившейся ситуации очевидно, что лучше сделать выбор в пользу американского доллара, чем высоковолатильного евро, вложения в который в ближайшей перспективе могут стать убыточными.

Если же идет речь о построении т.н. «корзины» из разных валют для сбережения, то часть евро в ней на данный момент не должна превышать 25-30%. И покупать евро лучше, когда он упадет еще сильнее: в идеале в районе 1,01-1,02, добавляя в случае возобновления «паритета».