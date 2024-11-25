Бої під Кураховим та загрози на Запоріжжі: Зеленський заслухав доповідь Сирського

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, під час якої обговорили ключові напрямки бойових дій, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За словами президента, Особливу увагу приділили ситуації на Донеччині. Зокрема, найважчою ділянкою фронту наразі залишається Курахівський напрямок, де триває робота над зміцненням позицій українських військових.

На Запорізькому напрямку, зазначив Зеленський, українські Сили оборони контролюють ситуацію, хоча є загрози, які потребують уваги.

У прикордонному районі Курської області триває операція, під час якої українські воїни не лише захищають позиції, а й завдають російським військам значних втрат. Зеленський підкреслив, що головним завданням на цьому напрямку є максимальне послаблення російського потенціалу.