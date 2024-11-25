Бои под Курахово и угрозы на Запорожье: Зеленский заслушал доклад Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, во время которого обсудили ключевые направления боевых действий, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По словам президента, особое внимание уделили ситуации в Донецкой области. В частности, самым тяжелым участком фронта пока остается Кураховское направление, где продолжается работа над укреплением позиций украинских военных.

На Запорожском направлении, как отметил Зеленский, украинские Силы обороны контролируют ситуацию, хотя есть угрозы, которые требуют внимания.

В приграничном районе Курской области продолжается операция, во время которой украинские воины не только защищают позиции, но и наносят российским войскам значительные потери. Зеленский подчеркнул, что главной задачей на этом направлении является максимальное ослабление российского потенциала.