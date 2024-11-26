Сплеск біткойна: як заробити 30 000 доларів за допомогою Cryptokeying

«Я намагаюся сказати, що минулого місяця я заробив понад 30 000 доларів США, я знаю, це звучить божевільно, правда? Дохід під час відпустки — це те, чого може досягти лише ІТ-еліта чи найбагатші люди, але виявилося, що це цілком можливо, і я тут, щоб розповісти вам, як я досяг фінансової свободи», — сказав Роберт Джон.

Роберт Джон працював в електриці шість років тому, коли запитав свою дружину: «Чи будемо ми так працювати все життя?» Вона просто відповіла: «Це справжнє життя».

«Насправді це його турбувало. Ми всі сподіваємося, що одного разу наші мрії стануть реальністю, можливо, подорожувати з коханими або нічого не робити і не турбуватися про рахунки. Але як щодо того, щоб заробляти лише на роботі? Цього недостатньо. Потрібно знайти та отримати рішення, і для нього пасивний дохід є відповіддю» , – повторює Роберт Джон.

Час від часу він згадував про проєкт хмарного майнінгу, про який його друг дитинства, генеральний директор Cryptokeying (Семюель Скарніті), якось згадував під час сімейної вечері.

Оскільки він ніколи не займався цією сферою, він приєднався до хмарного майнінгу криптоключів із сумнівними ідеями. Коли він зареєструвався, він отримав 10 доларів. Він входив у систему протягом 180 днів поспіль, використовуючи зареєстровані ним 10 доларів, і знімав кошти, і виявив, що платформа виконала свою обіцянку, а кошти були в безпеці та отримані негайно. Платформа не стягувала з нього жодної комісії, тому він відчув полегшення.

«Я почав інвестувати невеликі суми. До цього моменту я отримав гроші, які хотів назад. Тепер я використовую зароблені комісійні, щоб інвестувати знову і знову, тому комісійні допомагають мені заробляти більше».

Що таке Cryptokeying? Чи безпечно це?

Це компанія, заснована в 2018 році. Вони створили просту та легку у використанні сторінку, яка дозволяє швидко розпочати роботу незалежно від того, чи є ви досвідченим майнером криптовалюти чи початківцем, що також призвело до швидкого перевищення кількості членів у всьому світі. 2,8 мільйона.

Як працює хмарний майнінг Cryptokeying?

1. Ви можете заробляти гроші, зареєструвавшись, і ви отримаєте безкоштовний реєстраційний бонус у розмірі 10 доларів США(який можна використовувати для отримання прибутку в розмірі 0,5 доларів США, щодня входячи в систему).

2. Купівля контрактів принесе вам більше прибутку. Cryptokeying запустив різноманітні контракти на обчислювальну потужність із щоденними процентними ставками до 5%.

CryptoKeying запускає високоприбуткові контракти:

⦁【Experience contract】: сума інвестицій: 100 доларів США, загальний чистий прибуток: 100 доларів США + 6,6 доларів США.

⦁【WhatsMiner M30S+】: сума інвестицій: 500 доларів США, загальний чистий прибуток: 500 доларів США + 36,6 доларів США.

⦁【Bitcoin Miner S19k Pro】: сума інвестицій: 1000 доларів США, загальний чистий прибуток: 1000 доларів США + 183,4 доларів США.

⦁【WhatsMiner M66S】: сума інвестицій: 5000 доларів США, загальний чистий прибуток: 5000 доларів США + 2142 долари США.

⦁【WhatsMiner M63S+】: сума інвестицій: 8000 доларів США, загальний чистий прибуток: 8000 доларів США + 5409 доларів США.

⦁【Mining Box 40ft】: сума інвестицій: 30 000 доларів США, загальний чистий прибуток: 30 000 доларів США + 30 030 доларів США.

Наприклад:

Інвестуйте 30 000 доларів США, щоб придбати [Mining Box 40ft] вартістю 30 000 доларів США. Термін дії контракту становить 55 днів, і контракт може принести 546 доларів пасивного доходу на день. Після закінчення терміну дії ви можете отримати 546 USD x 55 = 30030 USD + 30 000 USD = 60030 USD (увійдіть на офіційний веб-сайт cryptokeying, щоб переглянути інші контракти).

3. Почніть заробляти гроші: після придбання контракту щоденний прибуток буде автоматично зараховано на обліковий запис користувача. Зняття коштів обробляється швидко та без будь-яких комісій, і користувачі можуть вибрати бажану криптовалюту для виведення.

Висновок﻿

Користувачі не повинні втрачати можливість приєднатися до CryptoKeying і почати шлях до фінансового успіху за допомогою хмарного майнінгу. Зареєструйтеся зараз і почніть заробляти гроші вже завтра. Відвідайте CryptoKeying.com, щоб почати свій шлях до успіху в криптовалюті, отримайте вітальний бонус у розмірі 10 доларів США та скористайтеся перевагами реферальної програми, щоб збільшити свій дохід.

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