Всплеск биткойна: как заработать 30 000 долларов с помощью Cryptokeying

«Я пытаюсь сказать, что в прошлом месяце я заработал более 30 000 долларов США, я знаю, это звучит безумно, верно? Доход во время отпуска — это то, чего может добиться только ИТ-элита или богатые люди, но оказалось, что это вполне возможно, и я здесь, чтобы рассказать вам, как я достиг финансовой свободы», — сказал Роберт Джон.

Роберт Джон работал в электричестве шесть лет назад, когда спросил свою жену: Будем ли мы так работать всю жизнь? Она просто ответила: "Это настоящая жизнь".

«На самом деле это его беспокоило. Мы все надеемся, что однажды наши мечты станут реальностью, возможно путешествовать с любимыми или ничего не делать и не беспокоиться о счетах. Но как насчет того, чтобы зарабатывать только на работе? Этого недостаточно. Нужно найти и получить решение, и для него пассивный доход ответ», – повторяет Роберт Джон.

Время от времени он упоминал о облачном майнинге, о котором его друг детства, генеральный директор Cryptokeying (Сэмюэль Скарнити), как-то упоминал во время семейного ужина.

Поскольку он никогда не занимался этой сферой, он присоединился к облачному майнингу криптоключей с сомнительными идеями. Когда он зарегистрировался, он получил 10 долларов. Он входил в систему в течение 180 дней подряд, используя зарегистрированные им 10 долларов, и снимал средства, обнаружив, что платформа выполнила свое обещание, а средства были в безопасности и получены немедленно. Платформа не взимала с него ни одной комиссии, поэтому он почувствовал облегчение.

«Я стал инвестировать небольшие суммы. К этому моменту я получил деньги, которые я хотел обратно. Теперь я использую заработанные комиссионные, чтобы инвестировать снова и снова, поэтому комиссионные помогают мне зарабатывать больше».

Что такое Cryptokeying? Безопасно ли это?

Это компания, основанная в 2018 году. Они создали простую и легкую в использовании страницу, которая позволяет быстро начать работу независимо от того, являетесь ли вы опытным майнером криптовалюты или начинающим, что также привело к быстрому превышению числа членов во всем мире. 2,8 миллиона.

Как работает облачный майнинг Cryptokeying?

1. Вы можете зарабатывать деньги, зарегистрировавшись, и вы получите бесплатный регистрационный бонус в размере 10 долларов США (которую можно использовать для получения прибыли в размере 0,5 долларов США, ежедневно входя в систему).

2. Покупка контрактов принесет вам больше прибыли. Cryptokeying запустил разные контракты на вычислительную мощность с ежедневными процентными ставками до 5%.

CryptoKeying запускает высокодоходные контракты:

⦁【Experience contract】: сумма инвестиций: 100 долларов США, общая чистая прибыль: 100 долларов США + 6,6 долларов США.

⦁【WhatsMiner M30S+】: сумма инвестиций: 500 долларов США, общая чистая прибыль: 500 долларов США + 36,6 долларов США.

⦁【Bitcoin Miner S19k Pro】: сумма инвестиций: 1000 долларов США, общая чистая прибыль: 1000 долларов США + 183,4 долларов США.

⦁【WhatsMiner M66S】: сумма инвестиций: 5000 долларов США, общая чистая прибыль: 5000 долларов США + 2142 доллара США.

⦁【WhatsMiner M63S+】: сумма инвестиций: 8000 долларов США, общая чистая прибыль: 8000 долларов США + 5409 долларов США.

⦁【Mining Box 40ft】: сумма инвестиций: 30 000 долларов США, общая чистая прибыль: 30 000 долларов США + 30 030 долларов США.

Например:

Инвестируйте 30 000 долларов США, чтобы купить [Mining Box 40ft] стоимостью 30 000 долларов США. Срок действия контракта составляет 55 дней и контракт может принести 546 долларов пассивного дохода в день. По истечении срока действия вы можете получить 546 USD x 55 = 30030 USD + 30 000 USD = 60030 USD (войдите на официальный веб-сайт cryptokeying для просмотра других контрактов).

3. Начните зарабатывать деньги: после приобретения контракта ежедневная прибыль будет автоматически зачислена на аккаунт пользователя. Снятие средств обрабатывается быстро и без комиссий, и пользователи могут выбрать желаемую криптовалюту для вывода.

Вывод

Пользователи не должны упускать возможность присоединиться к CryptoKeying и начать путь к финансовому успеху с помощью облачного майнинга. Зарегистрируйтесь сейчас и начните зарабатывать деньги завтра. Посетите CryptoKeying.com, чтобы начать свой путь к успеху в криптовалюте, получите поздравительный бонус в размере 10 долларов США и воспользуйтесь преимуществами реферальной программы, чтобы увеличить свой доход.

Если вы согласны с подходом Роберта Джона к пассивному доходу, посетите cryptokeying.com, чтобы принять участие или скачать приложение, которое позволит вам управлять своей учетной записью из любого места.

Или свяжитесь по электронному адресу компании: info@cryptokeying.com