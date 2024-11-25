Армія РФ наступає на Торецьк із неймовірною швидкістю - ОТУ "Луганськ"

Російські окупаційні війська накопичують ресурси на сіверському та краматорському напрямках, а на торецькому напрямку проводять активні наступальні дії. Про це розповіла в ефірі речниця оперативно-тактичного угруповання військ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, повідомляє Дзеркало тижня.

"Ворог наступає з неймовірною швидкістю. Окупанти активно задіюють артилерію, авіацію, FPV-дрони та міномети для ударів по місту Торецьк" , - наголосила вона.

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За її словами, у Торецьку армія РФ втрачає до 100 осіб за добу. Вона вказала, що в цьому населеному пункті досі залишається цивільне населення, однак там нині взагалі не можливо перебувати.

Раніше Бобовнікова повідомляла, що жителі Торецька ускладнюють бойову роботу Збройним Силам України через те, що росіяни переодягаються в цивільний одяг.

Кілька днів тому війська РФ увійшли до однієї з квартир у цьому місті, де знаходилося троє мешканців, та з автоматичної зброї почали стріляти по них. Унаслідок обстрілу двоє жінок загинули на місці, ще один чоловік постраждав.