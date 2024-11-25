Армия РФ наступает на Торецк с невероятной скоростью – ОТГ "Луганск"

Российские оккупационные войска накапливают ресурсы на Северском и Краматорском направлениях, а на Торецком направлении проводят активные наступательные действия. Об этом рассказала в эфире пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова, сообщает Зеркало недели.

"Враг наступает с невероятной скоростью. Оккупанты активно задействуют артиллерию, авиацию, FPV-дроны и минометы для ударов по городу Торецк" , - подчеркнула она.

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По ее словам, в Торецке армия РФ теряет до 100 человек за сутки. Она указала, что в этом населенном пункте до сих пор остается гражданское население, однако там сейчас вообще невозможно находиться.

Ранее Бобовникова сообщала, что жители Торецка усложняют боевую работу Вооруженным Силам Украины из-за того, что россияне переодеваются в гражданскую одежду.

Несколько дней назад войска РФ зашли в одну из квартир в этом городе, где находились три жителя, и из автоматического оружия начали стрелять по ним. В результате обстрела две женщины погибли на месте, еще один мужчина пострадал.