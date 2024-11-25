Країни-учасниці коаліції дронів цього року виділять €1,8 млрд для ЗСУ

Країни-учасниці Міжнародної коаліції безпілотників цього року виділять 1,8 мільярда євро для підтримки Збройних сил України.﻿ З посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у соцмережах, повідомляє Укрінформ.

"1,8 мільярда євро – саме стільки цього року виділять країни Міжнародної коаліції безпілотників для підтримки Збройних сил України. Про це повідомили наші партнери з Латвії, яка разом із Великою Британією очолює цю ініціативу" , - зазначив Умєров.

Він нагадав, що 31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об’єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.

"Латвія виділить цього року 20 мільйонів євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 мільйонів — на закупівлі у вітчизняній промисловості, а 5 мільйонів — на спільні закупівлі в рамках коаліції" , - поінформував міністр.

Крім того, він додав, що з латвійськими партнерами була підписана угода про навчання українських військових за програмою пілотування дронів.