Страны-участницы коалиции дронов в этом году выделят €1,8 млрд для ВСУ

Страны-участницы Международной коалиции беспилотников в этом году выделят 1,8 миллиарда евро для поддержки Вооруженных сил Украины. Со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова в соцсетях, сообщает Укринформ.

"1,8 миллиарда евро – именно столько в этом году выделят страны Международной коалиции беспилотников для поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили наши партнеры из Латвии, которая вместе с Великобританией возглавляет эту инициативу" , - отметил Умеров.

Он напомнил, что 31 октября в Риге состоялось первое заседание руководящей группы коалиции, объединившей 17 стран: Австралию, Великобританию, Данию, Эстонию, Италию, Канаду, Латвию, Литву, Люксембург, Нидерланды, Германию, Новую Зеландию, Польшу, Францию, Чехию, Швецию и Украину.

"Латвия выделит в этом году 20 миллионов евро на коалицию беспилотников: не менее 10 миллионов - на закупки в отечественной промышленности, а 5 миллионов - на совместные закупки в рамках коалиции" , - проинформировал министр.

Кроме того, он добавил, что с латвийскими партнерами было подписано соглашение об обучении украинских военных по программе пилотирования дронов.