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Працевлаштовані після 18 травня можуть бути заброньовані за новим порядком - Мінекономіки

Працевлаштовані після 18 травня можуть бути заброньовані за новим порядком - Мінекономіки
Фото: Рixabay

Військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року, можуть бути заброньовані за загальним порядком, як і інші. З посиланням на коментар Мінекономіки, повідомляє ЛігаБізнес.

За новим порядком про бронювання, критично важливе підприємство може забронювати працівника, якщо він:

  • перебуває на військовому обліку, вчасно оновив військово-облікові дані та не є у розшуку;
  • офіційно працевлаштований на підприємстві;
  • має нараховану зарплату понад 20 000 грн.

Жодних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах до бронювання немає, наголошують у Мінекономіки.

Порядок бронювання передбачає, що 18 травня 2024 року є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Це дозволить підприємствам не зменшувати чисельність працівників, що будуть заброньовані (безвідносно до конкретних працівників). Ця норма діяла й у попередній редакції порядку про бронювання.

Наприклад: на підприємстві станом на 18.05.2024 працювало 100 військовозобов’язаних. Заброньовано 50 працівників. З 18.05.2024 до 01.12.2024 до ЗС України призвали 20 військовозобов’язаних (з числа не заброньованих). Не зважаючи на зменшення чисельності військовозобов’язаних до 80 осіб – бронюванню підлягатимуть 50 осіб (50% від 100, а не від 80).

Раніше нардеп і член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак заявив, що чоловіки, які прийшли на підприємство і були заброньовані після 18 травня, втратять бронь.

У новій постанові уряду також передбачено, що всі відстрочки від призову на військову службу, надані рішеннями Мінекономіки та через Дію, чинні не довше ніж до 28 лютого 2025 року.

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