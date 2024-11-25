Трудоустроенные после 18 мая могут быть забронированы по новому порядку - Минэкономики

Военнообязанные работники, которые трудоустроились после 18 мая 2024 года, могут быть забронированы на основании общего порядка, как и другие. Со ссылкой на комментарий Минэкономики, сообщает Лига.Бизнес.

По новому порядку о бронировании, критически важное предприятие может забронировать работника, если он:

находится на военном учете, своевременно обновил военно-учетные данные и не находится в розыске;

официально трудоустроен на предприятии;

имеет начисленную зарплату более 20 000 грн.

Никаких требований по дате трудоустройства работника в новых требованиях к бронированию нет, отмечают в Минэкономики.

Порядок бронирования предусматривает, что 18 мая 2024 года является датой, по которой фиксируется количество работников на предприятии для бронирования. Это позволит предприятиям не уменьшать численность забронированных работников (безотносительно к конкретным работникам). Эта норма действовала и в предыдущей редакции порядка о бронировании.

Например: на предприятии на 18.05.2024 работало 100 военнообязанных. Забронировано 50 человек. С 18.05.2024 по 01.12.2024 в ВС Украины призвали 20 военнообязанных (из числа не забронированных). Несмотря на уменьшение численности военнообязанных до 80 человек – бронированию подлежат 50 человек (50% от 100, а не от 80).

Ранее нардеп и член Комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак заявил, что мужчины, пришедшие на предприятие и забронированные после 18 мая, потеряют бронь.

В новом постановлении правительства также предусмотрено, что все отсрочки от призыва на военную службу, предоставленные решениями Минэкономики и через Дія, действуют не дольше 28 февраля 2025 года.