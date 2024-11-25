Веніславський висловився щодо ідеї розформувати ТЦК

Розформування ТЦК та СП не піде на користь забезпечення обороноздатності України. Адже саме вони продовжують виконувати головну роль в питанні мобілізації.﻿ Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський під час брифінгу, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Я б не перебільшував здобутки рекрутингових центрів щодо мобілізації. Це ще пілотні процеси, які мають на меті залучати на добровільній основі максимальну кількість громадян України до виконання їх конституційного обов’язку" , - сказав Веніславський.

Він зазначив, що головну "ношу" в питанні мобілізації продовжує виконувати саме ТЦК.

"Заклики моїх колег з представників ТСК, щодо розформування ТЦК - це точно не на користь забезпечення обороноздатності держави" , - наголосив нардеп.

За його словами, мобілізація та рекрутинг - мають бути два паралельні процеси.

"В кожній військовій частині на сьогодні рішенням військового командування створені відповідні підрозділи, які будуть займатися рекрутингом, в тому числі його популяризацією. Законодавче підґрунтя ми створили. Тепер питання саме до механізмів проведення таких дій з залучення громадян до військової служби" , - додав Веніславський.

Нагадаємо, 12 листопада народні депутати презентували річний звіт тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства у МОУ, ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями.

Заступниця голови ТСК, нардеп Юлія Яцик розповіла, що ТСК пропонує "розформувати ТЦК як орган".

За її словами, з працівників ТЦК (військовослужбовців, які можуть ефективно виконувати завдання у зоні бойових дій) можна створити щонайменше 10 "повноцінних бригад".