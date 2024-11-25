Вениславский высказался об идее расформировать ТЦК

Расформирование ТЦК и СП не пойдет на обеспечение обороноспособности Украины. Ведь именно они продолжают играть главную роль в вопросе мобилизации.﻿ Об этом заявил народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Я бы не преувеличивал достижения рекрутинговых центров по мобилизации. Это еще пилотные процессы, которые имеют целью привлекать на добровольной основе максимальное количество граждан Украины к выполнению их конституционного долга" , - сказал Вениславский.

Он отметил, что главную "ношу" в вопросе мобилизации продолжает выполнять именно ТЦК.

"Призывы моих коллег из представителей ВСК относительно расформирования ТЦК - это точно не в пользу обеспечения обороноспособности государства" , - подчеркнул нардеп.

По его словам, мобилизация и рекрутинг - должны быть два параллельных процесса.

"В каждой воинской части на сегодняшний день решением военного командования созданы соответствующие подразделения, которые будут заниматься рекрутингом, в том числе его популяризацией. Законодательную основу мы создали. Теперь вопрос именно к механизмам проведения таких действий по привлечению граждан к военной службе" , - добавил Вениславский.

Напомним, 12 ноября народные депутаты представили годовой отчет временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в МОУ, ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, должности в которых комплектуются военнослужащими.

Заместитель председателя ВСК, нардеп Юлия Яцик рассказала, что ВСК предлагает "расформировать ТЦК как орган".

По ее словам, из работников ТЦК (военнослужащих, которые могут эффективно выполнять задачи в зоне боевых действий) можно создать не менее 10 "полноценных бригад".