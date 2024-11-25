З'явився законопроект про зменшення граничного віку служби в армії до 55 років

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12222 щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі з 60 до 55 років. Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Так, у картці законопроєкту “Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо зменшення граничного віку перебування на військовій службі та військовозобов'язаних у запасі, а також збереження доступу до військової служби громадян, які виявили бажання проходити службу після досягнення граничного віку перебування на військовій службі” вказано, що ініціаторами законопроєкту є група народних депутатів, до якої увійшли, зокрема, Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв і Юлія Тимошенко.

"Пропоную зменшити граничний вік перебування на військовій службі та в запасі з 60 до 55 років. Відповідний законопроєкт №12222 уже подав до Верховної Ради" , - повідомив Гончаренко у Фейсбуці.

Як зазначив Гончаренко, це потрібно, оскільки "більшість чоловіків віком 55-60 років мають гірший стан здоров'я, часто визнаються "обмежено придатними" й фізично не здатні виконувати всі бойові завдання". Крім того, військові, які служать із 2022 року, особливо ті, хто зазнав поранень чи досяг віку 50+, потребують ротації або демобілізації.

Водночас, за словами Гончаренка, ті, хто хоче продовжити службу, зможуть це зробити за власним бажанням.