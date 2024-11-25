Появился законопроект об уменьшении предельного возраста службы в армии до 55 лет

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №12222 по уменьшению предельного возраста пребывания на военной службе с 60 до 55 лет. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады .

Так, в карточке законопроекта "Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно уменьшения предельного возраста пребывания на военной службе и военнообязанных в запасе, а также сохранения доступа к военной службе граждан, которые обнаружили желание проходить службу после достижения предельного возраста пребывания на военной службе» указано, что инициаторами законопроекта является группа народных депутатов, в которую вошли, в частности, Алексей Гончаренко, Владимир Арьев и Юлия Тимошенко.

"Предлагаю уменьшить предельный возраст пребывания на военной службе и в запасе с 60 до 55 лет. Соответствующий законопроект №12222 уже подал в Верховную Раду" , - сообщил Гончаренко в Фейсбуке.

Как отметил Гончаренко, это нужно, поскольку "большинство мужчин в возрасте 55-60 лет имеют худшее состояние здоровья, часто признаются "ограниченно годными" и физически не способны выполнять все боевые задачи". Кроме того, военные, которые служат с 2022 года, особенно те, кто получил ранения или достиг 50+, нуждаются в ротации или демобилизации.

В то же время, по словам Гончаренко, те, кто хочет продлить службу, смогут это сделать по собственному желанию.