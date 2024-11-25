Зеленський провів Ставку щодо енергетики

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 25 листопада, провів Ставку верховного головнокомандувача. Темою було відновлення інфраструктури України після атаки 17 листопада. З посиланням на соцмережі президента, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Зеленського, на Ставці він заслухав доповідь від представників Міністерства енергетики, "Нафтогазу" та всіх ключових учасників галузі.

"Говорили про хід відновлення після російського обстрілу 17 листопада та подальший захист усіх критичних об’єктів" , - розповів Зеленський.

Він також розповів, що обговорювалось питання газової інфраструктури та генерації - атомної, гідро- та теплової. Було обговорено питання щодо того, щоб збільшити можливості для імпорту електроенергії в Україну.

"Була доповідь Повітряних сил щодо прикриття об’єктів критичної інфраструктури з неба. Ми беремо найефективніший досвід ешелонування засобів ППО та поширюємо його на інші регіони" , - написав Зеленський.

Президент зауважив, що на Ставці була також доповідь від Міністерства оборони щодо контрактування та авансування для українських виробників зброї, снарядів, ракет, дронів.