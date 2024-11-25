Зеленский провел Ставку касательно энергетики

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, провел Ставку верховного главнокомандующего. Темой было возобновление инфраструктуры Украины после атаки 17 ноября. Со ссылкой на соцсети президента, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По словам Зеленского, на Ставке он заслушал доклад от представителей Министерства энергетики, "Нафтогаз" и всех ключевых участников отрасли.

"Говорили о ходе восстановления после российских обстрелов 17 ноября и дальнейшей защите всех критических объектов" , - рассказал Зеленский.

Он также рассказал, что обсуждался вопрос газовой инфраструктуры и генерации – атомной, гидро- и тепловой. Был обсужден вопрос, чтобы увеличить возможности для импорта электроэнергии в Украину.

"Был доклад Воздушных сил по прикрытию объектов критической инфраструктуры с неба. Мы берем самый эффективный опыт эшелонирования средств ПВО и распространяем его на другие регионы" , - написал Зеленский.

Президент отметил, что на Ставке был также доклад Министерства обороны относительно контрактирования и авансирования для украинских производителей оружия, снарядов, ракет, дронов.