Інвалідність від МСЕК перевіряють у 1695 посадовців - МОЗ

Міжвідомча робоча група, що була утворена Міністерством охорони здоров’я (МОЗ), перевірить обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) про інвалідність у майже 1700 посадовців﻿. З посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Ділова столиця.

Так, станом на кінець листопада було сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів.

"Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями" , — пише МОЗ.

Серед відібраних справ:

32% — працівники органів податкової служби України;

26% — працівники органів прокуратури;

17% — працівники органів митної служби;

25% — працівники інших державних органів.

У міністерстві зазначили, що список осіб, чиї справи підлягають перегляду, розширюється із поступовим надходженням нової інформації від представників правоохоронних органів.

Як зазначили в МОЗ, до складу міжвідомчої робочої групи входять представники Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Національного агентства з питань державної служби, Служби безпеки України й не тільки.