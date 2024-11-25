Інвалідність від МСЕК перевіряють у 1695 посадовців - МОЗ
Міжвідомча робоча група, що була утворена Міністерством охорони здоров’я (МОЗ), перевірить обґрунтованість рішень медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) про інвалідність у майже 1700 посадовців. З посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я, повідомляє Ділова столиця.
Так, станом на кінець листопада було сформовано перелік з 1695 посадових осіб з понад 30 державних органів.
"Вони направлені для здійснення експертизи щодо обґрунтованості прийнятих щодо них рішень медико-соціальними експертними комісіями", — пише МОЗ.
Серед відібраних справ:
- 32% — працівники органів податкової служби України;
- 26% — працівники органів прокуратури;
- 17% — працівники органів митної служби;
- 25% — працівники інших державних органів.
У міністерстві зазначили, що список осіб, чиї справи підлягають перегляду, розширюється із поступовим надходженням нової інформації від представників правоохоронних органів.
Як зазначили в МОЗ, до складу міжвідомчої робочої групи входять представники Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Національного агентства з питань державної служби, Служби безпеки України й не тільки.