Инвалидность от МСЭК проверяют у 1695 должностных лиц - МОЗ

Межведомственная рабочая группа, созданная Министерством здравоохранения (МОЗ), проверит обоснованность решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об инвалидности почти в 1700 должностных лиц﻿. Со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения, сообщает Деловая столица.

Так, по состоянию на конец ноября был сформирован список из 1695 должностных лиц из более 30 государственных органов.

"Они направлены для осуществления экспертизы по обоснованности принятых по ним решений медико-социальными экспертными комиссиями" , — пишет Минздрав.

Среди отобранных дел:

32% — работники органов налоговой службы Украины;

26% — работники органов прокуратуры;

17% — работники органов таможенной службы;

25% — работники других государственных органов.

В министерстве отметили, что список лиц, чьи дела пересмотрены, расширяется с постепенным поступлением новой информации от представителей правоохранительных органов.

Как отметили в Минздраве, в состав межведомственной рабочей группы входят представители Министерства здравоохранения Украины, Министерства социальной политики, Министерства внутренних дел, Национального агентства по вопросам государственной службы, Службы безопасности Украины и не только.