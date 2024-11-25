Рютте обговорив з Ердоганом завершення війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прийняв у себе в країні генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Вони обговорили шляхи припинення російсько-української війни.﻿﻿ Про це йдеться в повідомленні управління комунікацій турецького президента, яке наводить DHA, повідомляє Європейська правда.

Згідно із заявою, під час зустрічі було обговорено, "що можна зробити для припинення російсько-української війни", а також – у секторі Гази.

На зустрічі Ердогана супроводжували міністр закордонних справ Хакан Фідан, міністр національної оборони Яшар Гюлер, директор із комунікацій Фареттін Алтун та головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Чагатай Кіліч.

Рютте повідомив у соцмережі Х, що обговорив з Ердоганом "зростаючі виклики колективній безпеці – в тому числі загрозу тероризму, війну в Україні і кризу на Близькому Сході".

"У дедалі більш непередбачуваному світі Туреччина робить неоціненний внесок в НАТО" , – написав генсек Альянсу.

Нещодавно ЗМІ повідомляли про "мирний план" Ердогана, який, зокрема передбачає заморозку бойових дій на поточних позиціях сторін, а також відкладення обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років як поступку Путіну.

Крім того, раніше турецький президент дав зрозуміти, що не підтримує рішення США дозволити Україні застосовувати американські ракети ATACMS по території Росії.