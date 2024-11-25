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Рютте обсудил с Эрдоганом завершение войны в Украине

Рютте обсудил с Эрдоганом завершение войны в Украине
Фото: x.com/SecGenNATO

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял у себя в стране генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Они обсудили пути прекращения российско-украинской войны.﻿ Об этом говорится в сообщении управления коммуникаций турецкого президента, которое приводит DHA, сообщает Европейская правда.

Согласно заявлению, во время встречи обсуждалось, "что можно сделать для прекращения российско-украинской войны", а также – в секторе Газы.

На встрече Эрдогана сопровождали министр иностранных дел Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, директор по коммуникациям Фареттин Алтун и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Килич.

Рютте сообщил в соцсети Х, что обсудил с Эрдоганом "растущие вызовы коллективной безопасности – в том числе угрозу терроризма, войну в Украине и кризис на Ближнем Востоке".

"Во все более непредсказуемом мире Турция делает неоценимый вклад в НАТО", – написал генсек Альянса.

Недавно СМИ сообщали о "мирном плане" Эрдогана, который, в частности, предусматривает заморозку боевых действий на текущих позициях сторон, а также откладывание обсуждения вопроса о вступлении Украины в НАТО минимум на 10 лет как уступку Путину.

Кроме того, ранее турецкий президент дал понять, что не поддерживает решение США разрешить Украине применять американские ракеты ATACMS по территории России.

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