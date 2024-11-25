На критичних об'єктах встановили понад 900 МВт резервної генерації

Станом на листопад в Україні на об'єктах критичної інфраструктури встановлено понад 900 МВт резервних потужностей. Про це інформували в Асоціації малих міст, повідомляє Економічна правда.

За даними Держенергонагляду, оснащення критичної інфраструктури резервною генерацією спрямоване на забезпечення безперебійної роботи об'єктів, які є життєво важливими для функціонування громад у разі перебоїв з електропостачанням.

Також тривають роботи зі встановлення та підключення розподіленої газової генерації на всій території країни.

Зазначається, що у забезпеченні критичних обʼєктів резервними джерелами живлення важливу роль відіграла підтримка міжнародних фінансових організацій та донорів.