На критических объектах установили более 900 МВт резервной генерации

По состоянию на ноябрь, в Украине на объектах критической инфраструктуры установлено более 900 МВт резервных мощностей. Об этом информировали в Ассоциации малых городов, сообщает Экономическая правда.

По данным Госэнергонадзора оснащение критической инфраструктуры резервной генерацией направлено на обеспечение бесперебойной работы объектов, которые являются жизненно важными для функционирования общин в случае перебоев с электроснабжением.

Также продолжаются работы по установке и подключению распределенной газовой генерации на всей территории страны.

Отмечается, что в обеспечении критических объектов резервными источниками питания важную роль сыграла поддержка международных финансовых организаций и доноров.