Ізраїль завтра розгляне припинення вогню в Лівані - ЗМІ

Ізраїльська влада вже завтра, 25 листопада, розгляне питання припинення вогню з бойовиками "Хезболли" в Лівані. Відповідну угоду може бути затверджено найближчими днями. З посиланням на The Times of Israel, The Jerusalem Post, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

За інформацією The Times of Israel, завтра о 17:30 у штаб-квартирі ЦАХАЛ у Тель-Авіві пройде засідання кабінету національної безпеки Ізраїлю, на якому мають обговорити припинення вогню. Воно триватиме щонайменше до 21:00.

При цьому, як пише The Jerusalem Post, президент США Джо Байден і президент Франції Еммануель Макрон завтра можуть оголосити про 60-денне припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою".

За даними джерела видання, Ізраїль все ще має зауваження щодо деяких деталей, які будуть передані ліванському уряду сьогодні.

При цьому журналісти уточнюють, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вже "загалом" схвалив угоду про припинення вогню з "Хезболлою".

Нагадаємо, Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків "Хезболли" на півдні Лівану на початку жовтня. Тель-Авів пояснив, що таким чином хоче повернути додому ізраїльтян, які залишили свої будинки через постійні удари бойовиків.

Ізраїльські ЗМІ вже написали про те, що Ізраїль дав попередню згоду на припинення вогню в Лівані.