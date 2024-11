Израиль завтра рассмотрит прекращение огня в Ливане - СМИ

Израильские власти уже завтра, 25 ноября, рассмотрят вопрос прекращения огня с боевиками "Хезболлы" в Ливане. Соответствующее соглашение может быть утверждено в ближайшие дни. Со ссылкой на The Times of Israel, The Jerusalem Post, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По информации The Times of Israel, завтра в 17:30 в штаб-квартире ЦАХАЛ в Тель-Авиве пройдет заседание кабинета нацбезопасности Израиля, на котором должны обсудить прекращение огня. Оно продлится как минимум до 21:00.

При этом, как пишет The Jerusalem Post, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон завтра могут объявить о 60-дневном прекращении огня между Израилем и "Хезболлой".

По данным источника издания, у Израиля все еще есть замечания по некоторым деталям, которые, будут переданы ливанскому правительству сегодня.

При этом журналисты уточняют, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже "в основном" одобрил соглашение о прекращении огня с "Хезболлой.

Напомним, Израиль начал свою операцию против боевиков "Хезболлы" на юге Ливана в начале октября. Тель-Авив объяснил, что таким образом хочет вернуть домой израильтян, которые покинули свои дома из-за постоянных ударов боевиков.

Израильские СМИ уже написали о том, что Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане. Оно предусматривает, что боевики "Хезболлы" будут выведены к северу от реки Литани.