У Польщі стартували військові навчання Jaguar-24

На Балтійському узбережжі Польщі розпочались навчання Jaguar-24 за участю 17-ї Великопольської бригади та чеських військових﻿. Про це заявила пресслужба Міністерства національної оборони Польщі, повідомляє Ділова столиця.

"Тактичне навчання Jaguar-24 — один із найбільших навчальних проєктів 17-ї Великопольської механізованої бригади цього року. Осінні полігонні збори відбуваються в Центрі бойової підготовки Дравсько і триватимуть до 27 листопада" , — зазначили в повідомленні.

У Міноборони наголосили, що основна мета Jaguar — перевірка рівня підготовки солдатів до планування, підготовки, проведення та вдосконалення спільних тактичних операцій.

Наразі у навчаннях залучено понад 500 солдатів, 100 одиниць військової техніки, зокрема самохідні міномети RAK, колісні бронетранспортери ROSOMAK, зенітні комплекси Hibneryt, танки Leopardy і машини матеріально-технічного забезпечення.