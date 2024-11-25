В Польше стартовали военные учения Jaguar-24

На Балтийском побережье Польши начались учения Jaguar-24 с участием 17-й Великопольской бригады и чешских военных.﻿ Об этом заявила пресс-служба Министерства национальной обороны Польши, сообщает Деловая столица.

"Тактическое обучение Jaguar-24 — один из крупнейших учебных проектов 17-й Великопольской механизированной бригады в этом году. Осенние полигонные собрания проходят в Центре боевой подготовки Дравско и продлятся до 27 ноября" , — отметили в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что основная цель Jaguar – проверка уровня подготовки солдат к планированию, подготовке, проведению и совершенствованию совместных тактических операций.

В учениях привлечены более 500 солдат, 100 единиц военной техники, в том числе самоходные минометы RAK, колесные бронетранспортеры ROSOMAK, зенитные комплексы Hibneryt, танки Leopardy и машины материально-технического обеспечения.