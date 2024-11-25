У Білому домі вперше підтвердили удар України ATACMS по Курщині

Україна використовує американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області РФ. Це підтвердив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє Новое время.

«Вони [українці] можуть використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності, і зараз, зрозуміло, що це відбувається в Курську і навколо нього. Ми змінили настанови й дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх [ракети ATACMS] для ураження саме цих типів цілей» , — зазначив Кірбі.

У ніч проти 25 листопада Сили оборони України атакували ракетами ATACMS військовий аеродром Халіно в Курській області РФ.

Генштаб ЗСУ підтвердив, що Головне управління розвідки й Сили оборони вночі 25 листопада завдали ударів по важливих об'єктах РФ у трьох областях — Брянській, Калузькій і Курській. Військові підтвердили ураження НПЗ у Калузі. ЗМІ писали про удар по військовому заводу Тайфун у Калузі, який займається виробництвом комплектуючих для російських берегових ракетних комплексів.