В Белом доме впервые подтвердили удар Украины ATACMS по Курщине

Украина использует американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области РФ. Это подтвердил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает Новое время.

«Они [украинцы] могут использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости, и сейчас, понятно, что это происходит в Курске и вокруг него. Мы изменили установки и дали им указания, что они могут использовать их [ракеты ATACMS] для поражения именно этих типов целей» , — отметил Кирби.

В ночь на 25 ноября Силы обороны Украины атаковали ракетами ATACMS военный аэродром Халино в Курской области РФ.

Генштаб ВСУ подтвердил, что Главное управление разведки и Силы обороны ночью 25 ноября нанесли удары по важным объектам РФ в трех областях — Брянской, Калужской и Курской. Военные подтвердили поражение НПЗ в Калуге. СМИ писали об ударе по военному заводу Тайфун в Калуге, который занимается производством комплектующих для российских береговых ракетных комплексов.