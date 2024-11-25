Суд скасував покарання пенсіонерам, які напали на волонтерку через українську мову

У Києві суд визнав винними Віктора Салюка та Костянтина Коваленка, які в червні напали на волонтерку в Києві через українську мову. Їх звільнили від покарання через пенсійний вік, повідомляє Новое время.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, Оболонський районний суд визнав чоловіків винними в хуліганстві, вчиненому групою осіб, і засудив їх до двох років позбавлення волі із застосуванням іспитового терміну строком на два роки.

Суд під час ухвалення вироку врахував похилий вік обвинувачених — 74 і 70 років. Їх звільнили від покарання, повідомляє Watchers.

Конфлікт стався в червні 2024 року біля входу в підземний перехід по вулиці Новокостянтинівській. Два пенсіонери, побачивши дівчину, вирішили зробити їй кілька компліментів. Не бажаючи спілкування, дівчина відповіла, що не розуміє чоловіків. Відповідь українською мовою викликала агресію пенсіонерів, які почали нецензурно ображати потерпілу, тому вона вирішила знімати їх на мобільний телефон.

Далі один з обвинувачених кілька разів ударив її по нозі, а також завдав удару долонею в ніс. Усе це сталося після того, як його подільник відібрав у дівчини телефон. Постраждалій вдалося повернути телефон. Після чого зловмисники зникли з місця події.