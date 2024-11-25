Суд отменил наказание пенсионерам, напавшим на волонтерку из-за украинского языка

В Киеве суд признал виновными Виктора Салюка и Константина Коваленко, которые в июне напали на волонтерку в Киеве из-за украинского языка. Их освободили от наказания из-за пенсионного возраста, сообщает Новое время.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, Оболонский районный суд признал мужчин виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц, и приговорил их к двум годам лишения свободы с применением испытательного срока сроком на два года.

Суд при вынесении приговора учел преклонный возраст обвиняемых — 74 и 70 лет. Их освободили от наказания, сообщает Watchers.

Конфликт произошел в июне 2024 года у входа в подземный переход по улице Новоконстантиновской. Два пенсионера, увидев девушку, решили сделать ей несколько комплиментов. Не желая общения, девушка ответила, что не понимает мужчин. Ответ на украинском языке вызвал агрессию пенсионеров, которые начали нецензурно оскорблять потерпевшую, поэтому она решила снимать их на мобильный телефон.

Далее один из обвиняемых несколько раз ударил ее по ноге, а также нанес удар ладонью в нос. Все это произошло после того, как его подельник отобрал у девушки телефон. Пострадавшей удалось вернуть телефон. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.