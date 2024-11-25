В ОП хочуть відставки керівника ГУР Буданова - ЗМІ

В Офісі президента (ОП) хочуть забрати в Кирила Буданова крісло очільника воєнної розвідки, а на його місце призначити «більш лояльну до влади персону».З посиланням на джерело у секторі безпеки та оборони України, повідомляє Новое время.

Спроби звільнити Буданова можуть активізуватися у грудні. Найбільше цей процес лобіюють, за словами співрозмовника редакції, керівник ОП Андрій Єрмак та заступник голови СБУ Олександр Поклад. Саме останнього хочуть призначити на посаду очільника ГУР, додав представник сектору безпеки та оборони.

Тим часом джерело NV на Банковій зауважило, що деякі публічні кроки та заяви керівника ГУР нашкодили Україні. Зокрема, йдеться про спецоперації в Африці, заяви про «каву в Криму» чи оборонні закупівлі в інших країнах.

«Є об'єктивна реальність і об'єктивні неправильні рішення. Чи треба, щоб настала відповідальність за це? Президент вирішить» , — зазначив цей співрозмовник видання.

Офіційної реакції ОП редакції отримати не вдалось.

У пресслужбі СБУ в коментарі NV спростували інформацію про плани щодо призначення Поклада керівником ГУР. Там зазначили, що «інформаційні вкиди щодо заступника глави СБУ зʼявляються систематично раз на місяць та мають схожу стилістику». Тематика таких ІПСО, як додали в СБУ, доволі широка: від різноманітних теорій змови, «сенсацій» щодо ситуації на фронті до нібито кадрових перестановок і конфліктів керівників Сил безпеки і оборони тощо.

«Такі інформаційні вкиди російських спецслужб є повністю безпідставними і використовуються ворогом виключно для досягнення власних цілей. Чутки про блокування якихось підрозділів ГУР чи інших складових Сил оборони є одним із елементів ворожої стратегії. Зокрема, і для того, щоб створити штучну напругу між військовим керівництвом нашої держави» , — заявили в СБУ.

Водночас у спецслужбі запевнили, що подібні чутки не мають жодного підґрунтя.

Наприкінці вересня цього року в медіа та соцмережах з’явились повідомлення про плани звільнення Буданова. Тоді поінформоване джерело у силових структурах розповіло NV, що «такий варіант існує»: це, за його словами, хотіли зробити під час візиту президента Володимира Зеленського до США наприкінці вересня, а на Буданова «шукали компромат». Мовляв, 10 «людей Поклада» та спецпризначенці з СБУ начебто готувались перекрити доступ до будівлі ГУР. Проте Буданова «вдалось відстояти», відзначило джерело NV, яке, проте, тоді зазначило, що «буде ще раунд другий».

Наразі не відомо, чим займеться Буданов, якщо його дійсно звільнять. Проте співрозмовник видання у секторі безпеки та оборони запевнив, що шеф розвідки не хотів би очолювати ЗСУ, як йому пророчили деякі медіа. Також він не розглядає можливості стати послом.