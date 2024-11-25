Умєров обговорив з міністрами оборони країн-партнерів посилення підтримки ЗСУ

Міністр оборони Рустем Умєров провів відеоконференцію із колегами з Німеччини, Франції, Італії, Великої Британії та Польщі. Говорили про нагальні потреби Сил оборони та пріоритетні напрями допомоги нашій державі, повідомляє Лівий берег.

За словами Умєрова, Україна розраховує, що партнери візьмуть на себе ініціативу в оснащенні українських бригад і батальйонів.

«Маємо успішний досвід співпраці з Францією, яка забезпечила підготовку однієї з українських бригад, а також надала їй бронетехніку» , - додав міністр.

Інші напрямки підтримки – посилення української протиповітряної оборони напередодні зими, постачання боєприпасів, аби досягнути паритету з армію РФ.

«Ми пропонуємо країнам вільного світу передавати нам технології та започатковувати стратегічні партнерства з нашою промисловістю. Поінформував партнерів про галузі, в яких бачимо значні можливості для співпраці» , - додав міністр.

Серед потенційних партнерств:

у виробництві 155-мм боєприпасів;

локалізація в Україні виробництва систем протиповітряної оборони та ракет, а також партнерство для розвитку українських систем ППО;

локалізація виробництва важкої бронетехніки та артилерійських систем;

партнерство у сфері оборонних технологій, таких як автономні системи, РЕБ, радари.

Ще одна тема перемовин – проведення аудиту допомоги, наданої протягом 2022, 2023 та 2024 років.