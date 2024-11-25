Умеров обсудил с министрами обороны стран-партнеров усиление поддержки ВСУ
Министр обороны Рустем Умеров провел видеоконференцию с коллегами из Германии, Франции, Италии, Великобритании и Польши. Говорили о неотложных потребностях Сил обороны и приоритетных направлениях помощи нашему государству, сообщает Левый берег.
По словам Умерова, Украина рассчитывает, что партнеры примут инициативу в оснащении украинских бригад и батальонов.
«У нас есть успешный опыт сотрудничества с Францией, которая обеспечила подготовку одной из украинских бригад, а также предоставила ей бронетехнику», - добавил министр.
Другие направления поддержки – усиление украинской противовоздушной обороны накануне зимы, снабжение боеприпасами, чтобы достичь паритета с армией РФ.
«Мы предлагаем странам свободного мира передавать нам технологии и начать стратегические партнерства с нашей промышленностью. Проинформировал партнеров об отраслях, в которых мы видим значительные возможности для сотрудничества», - добавил министр.
Среди потенциальных партнерств:
- в производстве 155 мм боеприпасов;
- локализация в Украине производства систем противовоздушной обороны и ракет, а также партнерство по развитию украинских систем ПВО;
- локализация производства тяжелой бронетехники и артиллерийских систем;
- партнерство в сфере оборонных технологий, таких как автономные системы, РЭБ, радары.
Еще одна тема переговоров – проведение аудита помощи, предоставленной в течение 2022, 2023 и 2024 годов.
"Украина также открыта к новым инициативам, которые помогут быстро удовлетворить потребности наших воинов в 2025 году", - подчеркнул глава украинского Минобороны.