У Міноборони Британії заявили, що війна в Україні "входить у критичну стадію"

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що підтримку України слід подвоїти, а спільна позиція п’яти найпотужніших у військовому плані держав Європи дозволить стримати розширення агресії РФ, повідомляє Укрінформ.

Про це Джон Гілі заявив на брифінгу після зустрічі міністрів оборони Британії, Німеччини, Франції, Італії та Польщі, що відбулась у Берліні.

«Насамперед ми обговорили з Рустемом Умєровим необхідність подвоєння нашої підтримки України. Тому що захист Європи, захист Великої Британії починається в Україні, і якщо Путін переможе в Україні, він на цьому не зупиниться. Тому що його метою є дестабілізація демократій на всьому нашому континенті. Тому ми продовжимо посилювати нашу підтримку України» , - заявив він.

Міністр додав, що вони разом із союзниками підготували вже 50 000 українських військових, та нагадав, що минулого тижня Велика Британія взяла на себе подальші зобов'язання щодо допомоги Україні.

«Я думаю, що той факт, що ми зібралися разом, як п’ятірка, дуже чітко сигналізує про те, що ми будемо об'єднані й готові захистити наш континент від агресорів. Ми будемо твердо стояти перед обличчям погроз Путіна і разом будемо готові стримувати будь-яке розширення російської агресії» , - сказав міністр.

Гіллі також наголосив, що Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Польща відповідальні за понад п'яту частину загальних оборонних видатків НАТО та за дві третини оборонних видатків Європи в НАТО.

За його словами, ці держави сповнені рішучості збільшувати витрати на європейську оборону, тісніше пов'язувати оборонні галузі та забезпечити рішучу роль НАТО перед обличчям глобальних загроз.