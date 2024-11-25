В Минобороны Британии заявили, что война в Украине "вступает в критическую стадию"

Министр обороны Великобритании Джон Гили считает, что поддержку Украины следует удвоить, а общая позиция пяти самых мощных в военном плане государств Европы позволит сдержать расширение агрессии РФ, сообщает Укринформ.

Об этом Джон Гили заявил на брифинге после состоявшейся в Берлине встречи министров обороны Британии, Германии, Франции, Италии и Польши.

«Прежде всего, мы обсудили с Рустемом Умеровым необходимость удвоения нашей поддержки Украины. Потому что защита Европы, защита Великобритании начинается в Украине, и если Путин победит в Украине, он на этом не остановится. Потому что его цель – дестабилизация демократий на всем нашем континенте. Поэтому мы продолжим усиливать нашу поддержку Украины» , – заявил он.

Министр добавил, что они вместе с союзниками подготовили уже 50 000 украинских военных, и напомнил, что на прошлой неделе Великобритания взяла на себя дальнейшие обязательства по помощи Украине.

«Я думаю, что тот факт, что мы собрались вместе как пятерка, очень четко сигнализирует о том, что мы будем объединены и готовы оградить наш континент от агрессоров. Мы будем твердо стоять перед лицом угроз Путина и вместе будем готовы сдерживать любое расширение российской агрессии» , – сказал министр.

Гилли также отметил, что Великобритания, Германия, Франция, Италия и Польша ответственны за более пятую часть общих оборонных расходов НАТО и за две трети оборонных расходов Европы в НАТО.

По его словам, эти государства полны решимости увеличивать расходы на европейскую оборону, более тесно связывать оборонные отрасли и обеспечить решительную роль НАТО перед лицом глобальных угроз.